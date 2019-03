Juve, tutto molto bello. Ora basta imprese epiche: c’è anche l’andata

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Un anno dopo, la Juventus cambia l’esito. La rimonta al Real non era riuscita, tra l’intervento di Khedira e il fischio di Oliver, col famoso bidone della spazzatura al posto del cuore. Stasera, di fronte Allegri & Co avevamo di nuovo una squadra di Madrid, questa volta l’Atletico. E forse non è un caso che il risultato sia stato ribaltato: dal 2-0 del Wanda Metropolitano al 3-0 dell’Allianz Stadium. Ci sono anche i demeriti dei Colchoneros, ovviamente non ammessi da Simeone, dietro il tabellone di stasera. Ma c’è soprattutto l’impresa di Cristiano Ronaldo e soci.

C’è anche il portoghese, certo, a fare la differenza tra un’impresa sfumata per un soffio e una riuscita. Il punto è che la Juventus, questa volta riuscendovi, s’è trovata ancora una volta a dover compiere un capolavoro. Quasi perfetto al Bernabeu, impeccabile a Torino. E le lezioni di stasera possono essere molteplici: per gli altri, perché con Real, Atletico e PSG fuori, i bianconeri entrano in una ristretta cerchia di favorite assolute alla vittoria finale, in compagnia di Barcellona e Manchester City. Ma, anche per la stessa Vecchia Signora: le imprese eroiche regalano titoloni, esaltano i tifosi, mettono in mostra i muscoli. In attesa di conoscere il prossimo avversario, che sarà svelato dall’urna di Nyon questo venerdì, siamo convinti che tutto il popolo bianconero gradirebbe che i bianconeri giocassero anche l’andata. E pazienza se non serviranno imprese epiche.