Juve, tutto pronto alla Continassa per la ripresa. Ma si attende ancora il protocollo

vedi letture

Domenica di riposo per i calciatori della Juventus che nelle ultime due settimane si sono allenati individualmente. Sulla ripresa degli allenamenti di squadra, autorizzati dal decreto governativo, resta invece qualche dubbio legato al protocollo. Il club bianconero non ha alcun problema relativo alle misure: la Continassa, in tal senso, è una botte di ferro capace di rispondere a qualsiasi richiesta della normativa, ma l’allineamento va condiviso e calato dagli organi istituzionali. Insomma la Juve resta in attesa e in queste ore proverà a capire se ci sono tutte le condizioni per riprendere le attività di gruppo e proseguire qualche altro giorno con le sedute individuali. Intanto i calciatori che erano andati all’estero sono rientrati tutti e stanno osservando la quarantena. Cristiano Ronaldo, il primo a rientrare dal Portogallo, sarà già a disposizione da inizio settimana. E via via tutti gli altri: da Szczesny a De Ligt, ai brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa; per arrivare a fine mese con Rabiot e Higuain, gli ultimi a far ritorno sotto la Mole.