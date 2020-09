Juve, tutto ruota attorno all’attacco: Suarez si allontana, Dzeko aspetta Milik. L’agente di Dybala a Torino

È partita ieri la marcia della Juventus verso l’esordio in campionato di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I bianconeri si sono ritrovati al Training Center della Continassa agli ordini di Andrea Pirlo, tra i presenti anche Sami Khedira che ha lavorato parzialmente col gruppo. L’idea di separazione della Juve al momento però non cambia così come la volontà del tedesco convinto di poter rientrare in gioco e conquistare spazi a Torino e pronto a lasciare solo se riconosciuto, in termini economici, tutto l’anno di contratto restante. Preparazione che prosegue verso la prima di Serie A dove Andrea Pirlo dovrà “arrangiare” il reparto offensivo orfano di un vero e proprio attaccante.

IL PASSAPORTO FERMA SUAREZ - La chiave è sempre stata la stessa: il primo che si sarebbe liberato fra Suarez e Dzeko avrebbe vestito la maglia numero 9 della Juventus. Al momento entrambi restano ancora bloccati ma la strada verso il Pistolero si fa ora dopo ora sempre più tortuosa: la fiducia nell’ambiente bianconero per l’ottenimento della cittadinanza italiana dell’uruguaiano a stretto giro di posta è drasticamente in calo, le tempistiche sono lunghe. Così si alzano le quotazioni di Dzeko ancorato però al volere di Milik che lentamente entra nell’ordine delle idee che aspettare la Juve fino all’ultimo possa portare brutte sorprese per tutti.

L’AGENTE DI DYBALA A TORINO - Intanto l’altro attaccante che Andrea Pirlo avrà a disposizione in questa sua prima stagione da allenatore è ancora alle prese col recupero dall’infortunio patito nella gara con il Lione di inizio agosto. Se tutto procederà secondo i piani, Paulo Dybala tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni la prossima settimana sotto gli occhi attenti del nuovo tecnico le quali idee, si vocifera, pare stuzzichino parecchio la Joya. Numero 10 che si vede a Torino nel prossimo futuro e il cui agente Jorge Antun è sbarcato proprio nel capoluogo piemontese nelle scorse ore: al momento nessun appuntamento in agenda con la dirigenza juventina, ma tutto lascia presupporre che l’incontro verrà fissato nei giorni a venire per riprendere i discorsi legati al rinnovo di contratto in scadenza a giugno del 2022.