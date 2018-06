Juve, tutto su Cancelo: Marotta lavora al prestito con obbligo di riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus in pressing per arrivare a Joao Cancelo. Viste le (inattese) difficoltà nella trattativa col Manchester United per Matteo Darmian, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero pronti per ad accelerare per il terzino portoghese, che l'Inter non riscatterà. Il Valencia chiede 45 milioni di euro, che il Wolverhampton può mettere sul tavolo, ma ovviamente senza garantire al giocatore la partecipazione alla prossima Champions League. L'idea di Marotta, forte del gradimento del ragazzo, è quindi quella di lavorare col club spagnolo a un prestito con obbligo di riscatto, pagando una certa quota subito e il resto a fine stagione, come successo con Douglas Costa e il Bayern Monaco.