Juve, tutto su Suarez: a breve l'esame d'italiano. Ma Dzeko ci crede e piace a Pirlo

Fari puntati su Luis Suarez, aspettando l'esame di italiano. Ma senza mollare Edin Dzeko. Tuttosport fa così il punto sull'attacco della Juventus: il Pistolero resta il primo nome, con gli ostacoli legati alla burocrazia e all'addio al Barcellona. Ma il bosniaco, spiega il quotidiano, resta nome molto gradito a Pirlo e continua ad aspettare la Vecchia Signora, bloccato dal discorso Suarez e dalle trattative per Milik in giallorosso. Sullo sfondo, ma in questo momento nettamente in secondo piano, la suggestione legata al ritorno di Morata o l'occasione a zero rappresentata da Cavani.