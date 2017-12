Juve, tweet di Allegri: "Avanti in coppa, ora pronti alle feste in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Puntuale come sempre, dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia, arriva il classico tweet di Massimiliano Allegri: "Proseguiamo il nostro percorso in una Coppa Italia a cui teniamo molto. Ora tuffiamoci in queste feste sul campo: una novità a cui dobbiamo farci trovare pronti".