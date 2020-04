Juve U23 e Primavera, si tratta per tagliare gli stipendi. Discussione già partita... su WhatsApp

La discussione è partita dalla prima squadra, dove in poco tempo è stata raggiunta un’intesa, e adesso è passata alla squadra B e al settore giovanile. Dopo il taglio degli stipendi della Juventus dei grandi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe arrivare quello dell’Under 23 e dell’Under 19 (ovvero la Primavera), con modalità più o meno simili, anche se il risparmio in questo caso sarà naturalmente inferiore.

Riduzione del 30% - Nulla è ancora stato deciso e molto dipenderà anche da ciò che si deciderà per il futuro (ovvero se si riprenderà a giocare o meno) però la trattativa per arrivare a una decisione congiunta è già cominciata. Se ne sta parlando in questi giorni sui gruppi WhatsApp delle rispettive squadre. L’idea è quella di rinunciare al 30% dello stipendio per 4 mesi (da marzo a giugno), ipotizzando che l’attività per loro possa non ripartire. Si tratterebbe per i giocatori della decurtazione di una mensilità abbondante e per la Juventus comunque di un risparmio di qualche centinaia di migliaia di euro, somma ben lontana dai 90 milioni di euro arrivati dal sacrificio della prima squadra.

La spinta dei senatori - All’interno dei due gruppi la discussione è ancora aperta e, come era accaduto per la Juventus dei grandi, non tutti la pensano allo stesso modo. Anzi, più di qualcuno ha avanzato delle perplessità. Per quanto riguarda l’Under 23, tra i più attivi ci sono Alcibiade (difensore), Marchi (attaccante, arrivato a gennaio dal Monza), Coccolo (difensore) e Nocchi (portiere). La sensazione però è che presto si arriverà a un accordo, come è stato appunto per Chiellini e compagnia.