Juve U23, inizia l'avventura di Pirlo: "Ho avuto offerte anche da squadre di Serie A e Premier"

E' iniziata oggi l'avventura di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under23. E in conferenza stampa - tra le altre cose - l'ex centrocampista ha raccontato anche le aspirazioni per il futuro: “La responsabilità fortunatamente ce l’ho da quando ho 14 giorni, non mi piacerebbe non averle. A tutti piacerebbe fare il percorso di Guardiola e Zidane… Ho avuto offerte anche da squadre di Serie A e Premier League ma ho scelto questo perché mi sembrava il migliore con cui iniziare”.

Difficoltà nel percorso di studio per diventare allenatore?

"Un po' sulle materie più lontano come la psicologia. Però immaginavo già i miei giocatori in campo".

