Juve-Udinese, le formazioni: turnover per Allegri, attacco sperimentale

Ampio turnover nella Juventus, che ovviamente pensa alla partita di martedì contro l'Atletico Madrid. Si rivede Barzagli in difesa, attacco a dir poco sperimentale. In casa Udinese, ancora panchina per Okaka. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Stryger-Larsen, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. Allenatore: Davide Nicola.