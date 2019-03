© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'UEFA apre un'inchiesta disciplinare su Cristiano Ronaldo. Nel mirino, il gesto del calciatore portoghese dopo la vittoria per 3-0 sull'Atletico Madrid. La commissione disciplinare del massimo organismo continentale, si legge sul sito ufficiale dell'UEFA, si pronuncerà il 21 marzo. CR7 sarà giudicato sulla base dell'articolo 11, comma 2, lettere b e d del regolamento disciplinare UEFA, lo stesso articolo chiamato in causa per Diego Simeone dopo la gara di andata. CR7 rischia una multa ma, considerato che il suo gesto pare rivolto ai tifosi dell'Atletico, il timore della Juventus è che possa andare incontro a una squalifica.