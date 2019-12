Juve, un'altra vittoria in Champions per pagare... Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In campo questa sera con il Leverkusen, la Juventus, che, vincendo, potrebbe chiudere il girone di Champions League nel migliore dei modi. Non solo per la qualificazione agli ottavi con un primo posto che vale lo status di testa di serie ai sorteggi, ma anche per alcuni record da ricercare nel passato: la truppa di Maurizio Sarri, infatti, potrebbe rimanere imbattuta ed eguagliare il totale di punti nella fase a gironi centrato da mostri sacri come Marcello Lippi e Fabio Capello: il primo nel 1996-97 e il secondo nell’annata 2004-05 ottennero 5 vittorie e un pareggio nella prima fase della competizione.

Situazione che, come evidenzia Tuttosport, in termini economici porterebbe notevoli benefici, in virtù del fatto che la nuova formula della Champions porta da 1,5 a 2,7 i milioni di euro di bonus per ciascuna vittoria, mentre il pareggio passa da 500 mila a 900 mila euro. Che tradotti, per la Vecchi Signora, sarebbero circa 14,5 milioni di euro.

Ciò che serve per “il conguaglio” di Massimiliano Allegri, formalmente ancora sotto contratto: i 7,5 milioni di ingaggio che ancora gli spettano, lordi diventano più o meno i 14,5 di cui sopra.