Juve, un centrocampista solo se va via Emre Can. Occhi su Haaland

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnico della Juventus, ha escluso da tempo la possibilità di fare acquisti a gennaio. L’infortunio di Khedira e la possibile cessione di Emre Can (che ha evidentemente caratteristiche poco gradite a Sarri) potrebbero però rimescolare le carte. Anche se un centrocampista in più lo si potrebbe ritrovare in casa grazie allo spostamento di ruolo di Bernardeschi, indicato dal tecnico come possibile elemento di qualità in quella zona di campo.

Al momento, l’ipotesi di un arrivo in mezzo pare comunque legato solo alla partenza di Emre Can. Il mercato di gennaio della Juventus, come negli ultimi anni, potrebbe invece concentrarsi sugli elementi di prospettiva. In questo senso, occhi puntati su Haaland: l’attaccante classe 2000 del Salisburgo è gestito da Raiola, un’operazione simil De Ligt potrebbe garantire dalla prossima stagione uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.