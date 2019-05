Juve, un centrocampo francese? Pogba tentato dal ritorno, Rabiot vicino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo centrocampo della Juventus parlerà francese? In attesa di novità sul futuro dell'allenatore , Tuttosport fa il punto sull'interesse dei bianconeri nei confronti di Paul Pogba. Il Polpo lascerà quasi sicuramente il Manchester United fuori dalla Champions, è inseguito dal Real Madrid di Zidane ma è anche tentato dal ritorno in bianconero. Quanto costa? 150 milioni di euro, ma trattabili.

L'alternativa è Tanguy Ndombelé: a molti ricorda Pogba, ha maggiore propensione difensiva. È più giovane e costa la metà; il presidente del Lione, Aulas, ha già dichiarato che lo vedrebbe bene in bianconero. Piace anche lui al Real. Con Pogba o Ndombele, potrebbe arrivare anche Adrien Rabiot: potenziale affare a parametro zero, ha 24 anni e lascerà il PSG. Chiede 10 milioni di euro, è sul taccuino di Paratici da almeno un lustro, con Pogba (o Ndombelé) e Matuidi ha la lingua in comune.