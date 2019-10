Juve, un ex lungo la strada europea: Howedes ritrova l'amico Khedira

Fonte: inviato a Torino

E’ vigilia di Champions. Domani, all’Allianz Stadium, sarà Juventus-Lokomotiv Mosca, occasione perfetta per misurare la maturità del gruppo di fronte a una formazione obiettivamente più debole. Tra le fila avversarie ci sarà anche un ex: Benedikt Howedes, bianconero nella stagione 2017-18.

Grande amico di Sami Khedira, il difensore tedesco giocò poco sotto la Mole a causa di un infortunio. Ma si fece apprezzare nelle circostanze in cui Massimiliano Allegri riuscì a utilizzarlo. Chissà che sia proprio lui a parlare oggi nel corso della conferenza stampa dei tesserati ospiti in programma alle 17,30, considerato che la sua avventura torinese gli consentì anche di imparare perfettamente la lingua.

L’attesa maggiore, chiaramente, è relativa alla conferenza di Sarri. Non tanto perché il tecnico darà qualche indicazione sulla formazione di domani – finora non ha mai regalato anticipazioni in tal senso – quanto per capire se qualcuno degli infortunati rientrerà a disposizione per la sfida europea. Le eventuali convocazioni di Ramsey o Douglas Costa, infatti, cambierebbero tanto le possibilità di scelta. Allenamento pomeridiano alle 16, il primo quarto d’ora sarà aperto alle telecamere.