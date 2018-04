Juve, un ritorno di Pogba è possibile. Tutto nelle mani di mago Mino

© foto di Imago/Image Sport

Alvaro Morata e Paul Pogba, ritorni impossibili? Come riporta Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a riaccogliere almeno uno dei due protagonisti dei recenti successi bianconeri, oggi in Premier League. E proprio la pista che porta al centrocampista francese del Manchester United sembra si sia clamorosamente aperta nelle ultime settimane: il rapporto non idilliaco con Mourinho e la voglia di tornare protagonista spingono verso un ritorno a Torino. L'ostacolo, però, è l'ingaggio: Pogba guadagna 13 milioni netti a stagione, circa il doppio rispetto a quanto perepito dal più pagato della rosa di Allegri, Gonzalo Higuain. Raiola è al lavoro ed è pronto all'ennesimo colpo di scena, come successo in passato con Balotelli o Ibrahimovic.