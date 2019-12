Fonte: inviato a Leverkusen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entra in campo e cambia volto al match. Inarrestabile Dybala, che vive uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Non segna a Leverkusen, ma la sua firma sul match è più nitida degli altri due compagni di reparto – Ronaldo e Higuain – che hanno messo a segno le marcature.

C’è lo zampino del numero dieci della Juventus su entrambe le reti in terra tedesca. E forse c’è anche la sua incisività nella costruzione – oltre alla qualità indiscussa – negli ultimi trenta minuti che fino a quel momento non aveva avuto la giusta sterzata.

Difficile schierare Dybala insieme a Ronaldo e Higuain, ha spiegato a più riprese Sarri. Per una questione di caratteristiche dei tre giocatori che sbilancerebbero fin troppo la squadra. Ma in quei piccoli spezzoni in cui la Juve vuole portare a casa la partita, stando a quanto raccolto finora, lo spettacolo è garantito.