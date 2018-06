Juve, una maglia da titolare per convincere Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

Come riporta Tuttosport, a margine della riunione di Lega di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'a.d. della Juventus Beppe Marotta hanno avuto un fitto colloquio per parlare, forse, anche di Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero. Il serbo ha voglia di spiccare il volo e di giocare in una squadra che gli dia la possibilità di disputare la Champions League da protagonista e vincere trofei. E proprio la prospettiva di essere titolare nella formazione dominatrice da 7 anni in Italia potrebbe essere l'arma decisiva: al Real o al PSG, infatti, Milinkovic-Savic non avrebbe assicurato il posto.