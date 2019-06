Juve, una panchina per due: Sarri e Guardiola tra speranze e indizi

Fonte: inviato a Torino

Continua a filtrare una serenità impressionante da casa Juve. Quasi da confondere chi in queste ore è pronto a scommettere sul nuovo allenatore. Che sia Sarri (ipotesi che al momento resta quella con più conferme al seguito) o Guardiola (il sogno resta vivo, aggrappato alla volontà del tecnico catalano di fronte alla possibile squalifica dalle coppe europee del Manchester City), gli uomini mercato bianconeri appaiono fin troppo tranquilli per non aver già definito la guida tecnica dopo il vincente ciclo di Allegri che regalato undici titoli in cinque anni.

Probabile che il cerchio venga chiuso ufficialmente la prossima settimana. E quì viene da pensare che il club voglia attendere l’ultimo momento utile per comprendere la posizione di Guardiola. Oppure: si ha la piena fiducia sull’impegno verbale preso dal Chelsea di liberare Sarri una volta definito il suo successore. “Chi vivrà, vedrà” disse Nedved ancora prima dell’esonero di Massimiliano Allegri: col tempo quella frase ha acquisito sempre più significato.

Sempre più conferme, invece, sul ritorno in bianconero di Andrea Pirlo. Per lui la prima avventura da allenatore dovrebbe cominciare alla Continassa nel ruolo di vice in prima squadra. Mentre da ieri c’è un certo Gianluigi Buffon alla ricerca di nuova collocazione, dopo l’ufficiale separazione dal PSG: inesistenti le possibilità di rivederlo da giocatore in bianconero, malgrado la Juve possa ritrovarsi a cercare un portiere da affiancare al Szczesny per la possibile partenza di Perin verso la Roma.

Intanto ieri Paratici ha incontrato Carnevali del Sassuolo. Al centro della discussione non solo Demiral, che partirà in ritiro con la Juve la prossima estate per via di un’operazione già impostata da tempo. A fare la strada inversa, con un’operazione verosimilmente temporanea, potrebbero essere due giovani, Pereyra e Muratore, che hanno completato il loro percorso di maturazione nel corso dell’ultima stagione in Under 23.