Juve, Under 23: 4-0 al Cuneo. Zironelli: "Grande Agnelli, ci ha sostenuto"

Zironelli ai tempi del Mestre

Si è fatta attendere ma è arrivata alla terza: la vittoria della Juventus Under 23, la prima assoluta nel campionato di serie C. Contro il Cuneo, già battuto nel turno preliminare di Coppa Italia, i bianconeri servono il poker e muovono la classifica dopo le due sconfitte rimediate con Alessandria e Carrarese. La baby Juve di Zironelli sblocca il match nel primo tempo e si cala finalmente nella categoria: coriacea, quanto basta, per difendere il vantaggio di Pereira e siglare il raddoppio grazie ancora al brasiliano, autore di un gol per tempo. Nella ripresa, poi, il collettivo di Scazzola resta in dieci per l'espulsione di Caso. Nei minuti conclusivi della gara, infine, arrivano le reti di Bunino e Muratore, che chiudono definitivamente la pratica e mettono in archivio la prima vittoria storica nella categoria per la Signora.

GRANDE AGNELLI - "Questa vittoria ci voleva - ha detto Zironelli nel post partita -. I ragazzi se lo meritavano. Venivamo da due partite infelici, un passivo così pesante a Carrara magari non ci stava, però abbiamo meritato la sconfitta. Anche Agnelli ci ha dato sostegno. Il presidente è stato un grande a venire al campo. Rispetto a Carrara i ragazzi hanno cercato di tenere botta un po’ di più. Però dobbiamo cercare di abbassarci di meno e avere più coraggio. Sto cercando di fare delle rotazioni per far crescere il gruppo".