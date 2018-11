Juve, Under 23 ancora ko: Beruatto non basta, Pontedera vince in rimonta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E sono quattro, di fila. La baby Juve perde ancora, questa volta tra le mura amiche del Moccagatta e contro il Pontedera. Il match valido per la 12esima giornata del girone A di Serie C va ai toscani, che ribaltano il vantaggio di Beruatto e, grazie a Tommasini e Pinzauti, raggiungono e superano nel primo tempo la squadra di Zironelli. La ripresa, poi, serve al Pontedera a controllare vantaggio e avversario: un'Under 23 che parte bene ma che non è in grado di costruirsi una nuova partita. E quindi di reagire, dopo la rimonta della formazione di Maraia brava a non mollare in svantaggio interpretando al meglio una gara che ha il merito di risalire con caparbietà e impegno. In un solo colpo i granata riescono a segnare il primo gol in trasferta - quello di Tommasini del momentaneo pari, arrivato dopo 489 minuti di astinenza - tornando a un successo che mancava da sei turni. Il primo esterno per il Pontedera in campionato. E per la Juventus U23 è notte fonda.