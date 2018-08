Juve, Under 23 fuori dalla Coppa Italia. Zironelli: "Serve più cattiveria"

La Juventus Under 23 è fuori dalla Coppa Italia di serie C. Dopo la vittoria casalinga col Cuneo, il pari contro l'Albissola di ieri sera non basta infatti alla seconda squadra bianconera, penalizzata dalla differenza reti a favore dei liguri. Al Comunale di Chiavari il collettivo di Mauro Zironelli passa in vantaggio con Mavididi ma si fa rimontare e superare nella ripresa grazie alle reti di Cais e Balestrero. Nel finale, poi, Olivieri sigla il gol del pari e trova anche il tempo di divorarsi quello della vittoria. "Abbiamo smesso di giocare in quei cinque minuti in cui ci hanno fatto due gol" ha spiegato ieri sera il tecnico della Juve nel post partita, ai microfoni di RMC Sport.

CATTIVERIA CERCASI - "Avevamo fatto un ottimo primo tempo - ha poi aggiunto l'ex allenatore del Mestre -. Loro avevano preso il palo e c'è stata una bella parata di Del Favero. Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. E' stata comunque una bella partita, mi sono divertito. Questi blackout ci stanno perché abbiamo iniziato a lavorare da pochissimo. E' chiaro che ci manca il giocato. Venerdì e sabato abbiamo disputato due amichevoli proprio per iniziare a carburare. Abbiamo perso il pallino poco prima dei cambi. Dobbiamo cercare di essere più precisi ma non posso pretendere troppo ora. I ragazzi devono capire che, ogni tanto, serve più cattiveria agonistica".