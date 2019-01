Juve-United, scambio Pogba-Douglas: non si è ancora parlato di cifre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport parla del possibile clamoroso scambio tra Juventus e Manchester United tra Douglas Costa e Paul Pogba. Il francese sarebbe una grande opportunità per i bianconeri sia dal punto di vista tecnico che da quello commerciale e il club inglese non lo tratta per meno di 80/90 milioni di euro: se dovesse essere fatta la stessa valutazione anche del brasiliano la Juve farebbe una notevole plusvalenza, ma, per ora, le due società non hanno parlato di cifre.