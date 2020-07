Juve, uno-due da KO: raddoppio di Ronaldo, 2-0 sulla Lazio. Errore clamoroso di Luiz Felipe

La Juventus piazza l'uno-due e stende la Lazio: raddoppio bianconero, il 2-0 è ancora firmato Cristiano Ronaldo. Clamoroso errore difensivo di Luiz Felipe, che a centrocampo perde palla sul pressing del portoghese e di Paulo Dybala. È proprio l'argentino a involarsi, velocissimo, verso la porta di Strakosha, per poi scaricare alla propria sinistra per CR7, che a quel punto ha potuto agilmente segnare a porta vuota. Gol numero 30 in campionato per il portoghese, che supera così Immobile in vetta alla classifica marcatori.