Juve-Valencia, le formazioni ufficiali: gioca Mandzukic, Kondogbia dal 1'

Joao Pedro e il Cagliari hanno rinnovato il loro rapporto fino al 2022. Un rinnovo anticipato da tempo su TMW, reso ufficiale dal club sardo poche ore fa. Sorrisi e tanta voglia di continuare a fare bene con la maglia rossoblu, eccolo il brasiliano nella foto di TuttoMercatoWeb in...

Il Daily Express e lo sfogo di Mourinho: "Go home"

Chelsea, Hazard: "Non puntiamo al titolo ma a entrare in Champions"

Atletico Madrid, possibile operazione al piede per Diego Costa

West Ham, Arnautovic vuole partire ma per gli Hammers è incedibile

AEK-Ajax, le formazioni: Livaja titolare. Dolberg in avanti per i lancieri

L'ex promessa H’Maidat condannato a 46 mesi di carcere per rapina

Man United-Young Boys, ufficiali: Pogba e Lukaku in panchina

Tutto confermato in casa Juventus. Massimiliano Allegri si affida al 4-3-3 per battere il Valencia e conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco le scelte ufficiali del tecnico toscano e di Marcelino.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy