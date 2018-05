Juve-Verona prosegue, ma lo spettacolo è per Buffon: l'applauso continua

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Verona continua sul campo, ma sugli spalti lo spettacolo è tutto per Gianluigi Buffon. Come successe per Del Piero nella gara contro l'Atalanta, il pubblico biaonconero ha infatti iniziato ad applaudire il proprio capitano (attualmente in lacrime in panchina) sin dal momento della sua uscita dal campo. Un lungo, lunghissimo applauso, che sta continuando in questi minuti.