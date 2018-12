Juve, verso Bergamo: la tabella di marcia del Natale bianconero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Posegue alla Continassa la marcia natalizia di avvicinamento al match di Santo Stefano. Nell'insolito Boxing Day all'italiana, i bianconeri affronteranno l'Atalanta domani alle 15: penultimo appuntamento del 2018 per la Juventus, che cercherà di migliorare il passo da record registrato fino a questo momento. Verso la gara in casa della Dea, Allegri potrebbe decidere di lasciare Ronaldo in panchina per la prima volta in stagione: salgono infatti le quotazioni di un riposo al prossimo turno, anche se rimane vivo il ballottaggio con la gara del 29 dicembre contro la Sampdoria.

TABELLA DI MARCIA - Niente conferenza stampa di vigilia per Allegri, che oggi parlerà comunque alle 12 a Sky Sport presentando la gara contro la squadra di Gasperini. A seguire, l'allenamento alle 14 e la partenza verso Bergamo, in serata, dove comincerà il ritiro dei bianconeri. La buona novella del Natale è quella che riguarda Cuadrado: il colombiano non si sottoporrà all’intervento chirurgico paventato nei giorni scorsi, visto che la terapia conservativa per superare i problemi al ginocchio sta procedendo "con qualche miglioramento”. Ancora da valutare il recupero di Bernardeschi, fermo per un problema muscolare alla coscia destra maturato nel post Juve-Roma. L’ex viola salterà certamente la gara contro l’Atalanta, e potrebbe tornare nel 2019: prudenza, prima di tutto. In fondo, alla Juventus le alternative non mancano di certo.