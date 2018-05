Juve, verso il Bologna: out Mandzukic, probabile Dybala titolare

Dal corrispondente a Torino

Qualche assenza e poche certezze. Procede la marcia di avvicinamento dei bianconeri verso la sfida casalinga di sabato sera contro il Bologna. Gara che, in caso di vittoria e di un risultato favorevole dal San Paolo, consegnerebbe alla Juventus il settimo scudetto consecutivo. Contro i felsinei potrebbe non farcela Mandzukic: il croato, reduce dalla ferita alla caviglia destra "lacero-contusa" rimediata contro l'Inter a San Siro (e ai necessari dieci punti di sutura), ieri non si è allenato e salterà quasi certamente la prossima sfida con i rossoblù.

DYBALA TITOLARE - Senza Chiellini, Sturaro e De Sciglio, ancora indisponibili, la Juve in mezzo al campo dovrà fare a meno anche di Pjanic, squalificato per il giallo rimediato in diffida a San Siro. Il candidato principale ad agire in cabina di regia è Bentancur, entrato a gara in corso contro i nerazzurri e spesso preferito a Marchisio in assenza del bosniaco. Ci sono buone possibilità di rivedere dall'inizio Dybala, probabilmente nel tridente offensivo in compagnia di Higuain e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Con Allegri in panchina, soltanto ammonito dal Giudice Sportivo nonostante l'allontanamento disposto da Tagliavento nei minuti finale del derby d'Italia.