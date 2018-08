Juve, verso il Chievo: c'è Pjanic in regia, Dybala a supporto di Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dentro Ronaldo, insieme a Szczesny, Chiellini, Bonucci e Pjanic, con Cancelo e Alex Sandro sulle corsie. Tante indicazioni e pochi dubbi verso l'esordio in campionato della Juventus, in scena stasera alle 18 a Verona contro il Chievo. "A metà campo devo vedere se giocare a due o aggiungere un mediano. Ma la partita è lunga…" avvisa Allegri in conferenza stampa presentando il match. Quindi, non è escluso che possa trovare spazio anche Matuidi: "Lui secondo me correva anche in ferie..." scherza il livornese.

VERSO IL BENTEGODI - La targa tattica del debutto della Juventus in campionato dovrebbe essere la stessa vista a Villar Perosa: 4-2-3-1, almeno in partenza. In porta ci sarà Szczesny, dietro alla linea difensiva già annunciata e composta da Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Dubbi a centrocampo, dove l'unica certezza sembra essere Pjanic: al suo fianco si giocano una maglia Khedira ed Emre Can. In avanti potrebbero partire titolari uno tra Cuadrado o Bernardeschi, insieme a Dybala e Douglas Costa a supporto di CR7, al suo esordio assoluto nel campionato italiano.