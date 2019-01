Juve, verso il Chievo: sale Bernardeschi nel turnover di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Verso la gara contro il Chievo, in programma domani sera alle 20.30 all'Allianz Stadium, le certezze in casa Juve sono più che altro legate alle assenze: Barzagli, Benatia, Cuadrado e Mandzukic, per infortuni, oltre a quella dello squalificato Pjanic. Ma per vedere le buone notizie basta leggere i nomi della rosa bianconera. E nonostante il rischio di una mini-emergenza a centrocampo (Bentancur in forse dopo gli acciacchi di Supercoppa, una contusione alla coscia sinistra), non è del tutto escluso che Allegri decida comunque di pensare a un moderato turnover.

ROTAZIONI - L'alternanza potrebbe partire dalla porta: per capire se giocherà Perin, però, bisognerà attendere la conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 15 (Tuttomercatoweb seguirà live l'appuntamento). Il sostituto naturale del bosniaco è certamente Bentancur, in cabina di regia; se l'uruguaiano non dovesse farcela, tuttavia, la prima alternativa in quel ruolo è legata alla presenza di Emre Can. In avanti, nel 4-3-3 bianconero dovrebbe trovare posto Bernardeschi. Mentre in difesa, uno dei due centrali potrebbe rifiatare per lasciare il posto a Rugani. Rotazioni ragionate e di qualità, quindi, per una Juventus sempre a caccia di punti e di record.