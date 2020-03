Juve verso il derby d'Italia con l'Inter: Cristiano già al lavoro da ieri mattina

Cristiano Ronaldo ieri mattina si è allenato regolarmente con i compagni, alla Continassa. Avrebbe anche giocato in serata con il Milan, se il match non fosse stato rinviato. Impeccabile il marziano portoghese che vive un momento di preoccupazione non indifferente per la salute della mamma, colpita da un ictus martedì mattina. Quella che doveva essere una rifinitura si è trasformata però in una seduta d’allenamento a tutti gli effetti, anche senza certezza alcuna sulla prossima squadra avversaria da affrontare.

In contemporanea, infatti, si è tenuto a Roma un consiglio straordinario della Lega Serie A per allineare il calendario dopo le ultime partite rinviate. Stamani sarà ufficiale: Juve-Inter si giocherà domenica sera alle 20.45. Da ieri, invece, note le misure di restrizioni. Dopo il nuovo decreto del Governo che vieta tutte le manifestazioni sportive a porte aperte in tutto il Paese per via dell’emergenza Coronavirus, è certo che si giocherà senza pubblico fino al 3 aprile.

Non solo in Serie A, evidentemente. La Juve sarà costretta a giocare senza i suoi tifosi anche il prossimo martedì 17 marzo, quando affronterà il Lione nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sotto di una rete dopo il match d’andata. “La salute pubblica è una priorità assoluta” aveva detto sin dal primo momento il numero uno del club bianconero, Andrea Agnelli. E da questa posizione – a differenza di altre – la società non si è mai discostata.

Il calcio italiano giocherà in silenzio nelle prossime settimane. Lo farà nel massimo rispetto della regolarità del campionato e di un’armonia che il sistema negli ultimi giorni ha tutt’altro che mostrato. A conclusione delle trattative di ieri, però, anche l’Inter ha dato parere favorevole alle modifiche ultime del calendario: la comunicazione attesa per oggi, insomma, è stata supportata da tutte le venti società della massima serie.