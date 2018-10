Juve, verso il Friuli: tornano Cancelo e Chiellini. Khedira da valutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il secondo anticipo dell'ottava giornata si gioca in Friuli alla Dacia Arena, sabato alle 18. L'obiettivo in casa Juve è quello centrare la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. E il momento non potrebbe essere dei migliori: i friulani arrivano alla sfida contro la Juventus dopo due ko consecutivi, in casa con la Lazio e a Bologna. In più, l'Udinese rischia di dover fare a meno di Behrami, ieri a mezzo servizio in allenamento. Sulla trequarti, la squadra di Velazquez potrebbe proporre il ballottaggio tra Pussetto e Machis per affiancare Lasagna e De Paul in attacco.

CANCELO E CHIELLINI - Dopo le rotazioni di Champions contro lo Young Boys, Allegri dovrebbe mandare in campo dall'inizio nuovamente Cancelo e Chiellini, in compagnia di uno tra Benatia e Bonucci. In mediana potrebbe tornare a disposizione Khedira, che resta però ancora da valutare dopo l'infortunio al flessore della coscia sinistra; senza Douglas Costa, ancora squalificato, in avanti è certo di uno posto Ronaldo insieme a uno tra tra Bernardeschi e Dybala.