Juve, verso il Napoli: tre dubbi per Allegri. Dybala verso la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre dubbi per mister Massimiliano Allegri in vista del big match di domani contro il Napoli. Sulla fascia destra Howedes scalpita per una maglia da titolare, favorito al momento su Barzagli e Lichtsteiner, mentre sulla sinistra è solito ballottaggio Alex Sandro-Asamoah col brasiliano in vantaggio. Davanti possibile panchina per Dybala, almeno all'inizio, col rientrante Mandzukic che dovrebbe affiancare Higuain e Douglas Costa nel tridente d'attacco. Quasi scontata, invece, la presenza in campo degli altri titolarissimi Buffon, Benatia, Chiellini dietro, e Khedira, Pjanic, Matuidi sulla linea mediana.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dei bianconeri:

Juventus (4-3-3): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.