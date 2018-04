Juve, verso il Real si scalda Alex Sandro. Dubbio Mandzukic

E' già Juve-Real. E a Vinovo, archiviato il successo contro il Milan, si fa la conta dei presenti verso la sfida di domani con i blancos. Senza Pjanic e Benatia, squalificati, Allegri punta a recuperare Alex Sandro e Mandzukic, risparmiati contro i rossoneri entrambi per problemi fisici. Il brasiliano è alle prese con il guaio muscolare rimediato durante la sosta nel ritiro verdeoro. L'ex Porto, ieri, si è allenato con la squadra. E le sensazioni sono positive tanto che l'esterno dovrebbe quasi certamente trovare la convocazione. La sua spinta sulla corsia sinistra garantirebbe profondità qualità. Solo oggi Allegri capirà se potrà schierarlo dall'inizio o meno, senza evitare rischi verso un finale di stagione fitto di impegni ravvicinati. Qualche dubbio in più per Mandzukic. L'ex Atletico si è fermato nell'allenamento di venerdì per una botta, e ieri ha lavorato ancora a parte. Il croato è giocatore di lotta e di governo: la sua grinta e i suoi chili si fanno sempre sentire e, quando al meglio, la sua personalità trascina in mezzo al campo e alza il tasso di carica e coraggio. Potrebbe stringere i denti e guadagnarsi la convocazione, anche se le sensazioni, a oggi, non sono delle migliori. Da questo punto di vista, però, all'allenamento odierno sarà decisivo per capire la sua condizione. Recuperarlo, al di là dei moduli, sarebbe molto più che un particolare. Insieme al gruppo, ieri, si sono rivisiti anche Bernardeschi e Cuadrado, che in compagnia dei giocatori scesi in campo sabato si sono limitati a un lavoro di scarico. Dal punto di vista tattico, invece, sono due le probabili scelte di Allegri. La prima, quella di puntare sul 4-2-3-1, magari con Mandzukic largo a sinistra o - nel caso il croato non ce la facesse - con Cuadrado e destra e Douglas Costa sulla corsia macina. Oppure, andare ancora verso il 4-3-3, con Bentancur in pole position per agire in cabina di regia al posto di Pjanic.