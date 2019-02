Juve, verso il Sassuolo: emergenza a centrocampo per De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Duncan è squalificato, Manganelli infortunato e Bourabia si allena a parte: l'attualità dei neroverdi racconta di una vera e propria emergenza a centrocampo. L'unico centrocampista arruolabile da De Zerbi è Locatelli, che la Juventus osserverà da vicino anche in chiave mercato. Ieri in casa del Sassuolo è stato il primo giorno di Demiral, coinciso con la ripresa degli allenamenti di Berardi e compagni al Ricci verso il match di domenica alle 18 contro i bianconeri. Verso cui rischia di non esserci nemmeno l'acciaccato Sensi, alle prese con i postumi di un trauma alla coscia sinistra rimediato a Marassi, durante la gara pareggiata domenica in casa del Genoa. Il centrocampista proverà a stringere i denti per la sfida del Mapei Stadium contro la capolista, chiamata a riscattare la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta e il pari beffa con il Parma. E a registrare una difesa perforata sei volte in due partite: un vero e proprio allarme da disinnescare con un successo e una prestazione convincente, soprattutto dietro. Insomma, da solita (e solida) Juve.