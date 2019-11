© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Notiziario bianconero sulle colonne di Tuttosport: fiducia per il recupero di Miralem Pjanic, uscito in Bosnia-Italia di venerdì per un problema all'adduttore. Solo un affaticamento per il regista della Juventus, cresce la fiducia sulla sua presenza sabato contro l'Atalanta. E' comunque in dubbio, lui come Blaise Matuidi reduce dall'infortunio contro il Milan.