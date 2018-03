Juve, verso l'Udinese: le novità di formazione di Allegri

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata l'impresa di Wembley, i bianconeri si rituffano nel campionato per cercare il sorpasso sul Napoli. La Juventus che affronterà l'Udinese domani allo Stadium (ore 15) farà certamente a meno degli squalificati Alex Sandro e Lichtsteiner. Dovrebbero prendere il loro posto Asamoah e il rientrante De Sciglio, ancora a secco di minuti dopo lo stop per il problema alla coscia rimediato nel derby. Incerte le condizioni di Mandzukic, assente a Londra per un problema ai flessori della coscia sinistra, e Benatia, uscito anzitempo da Wembley e non al meglio. Rugani si candida per partire dall'inizio; con lui anche Howedes, dopo il 90' da centrale nel test contro la Biellese di giovedì a Vinovo. Resta da capire se davanti a Buffon, che potrebbe riposare, o a Szczesny. A centrocampo dovrebbe rifiatare Khedira, al suo posto è pronto Marchisio. Senza Bernardechi e Cuadrado, scelte obbligare davanti con Douglas Costa e Dybala alle spalle di Higuain. Dubbi, tutti o in parte, che verranno sciolti oggi pomeriggio in conferenza dal tecnico bianconero: Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa previsto per le 14.30 al Media Center bianconero.