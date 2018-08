Juve, verso la Lazio: dubbi e certezze della formazione bianconera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere ancora 4-2-3-1, la prossima targa tattica schierata da Allegri, pronta a trasformarsi anche in un 4-4-2. Contro la Lazio, davanti a Szczesny ci saranno ancora Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A destra il primo dubbio di formazione, verso la sfida di sabato pomeriggio allo Stadium (ore 18): Cancelo e il rientrante De Sciglio si giocano una magia sulla corsia destra. In mediana, invece, partirà la coppia Pjanic-Khedira, mentre in avanti Ronaldo e Douglas Costa dovrebbero cominciare dal primo minuto. Cuadrado, Dybala e Mandzukic si giocano le restanti due maglie, con il croato candidato principale alla titolarità dopo la panchina di Verona contro il Chievo. Molto dipenderà dalle gambe, ancora imballate per molti, e dalla formazione messa in campo da Inzaghi. All'inizio della scorsa stagione, ad ottobre, i biancocelesti espugnarono lo Stadium grazie alla doppietta di Immobile e alla parata decisiva di Strakosha su Dybala dal dischetto, nei minuti finale del match: un finale rocambolesco da scongiurare per la Juventus, che Allegri ricorda bene.