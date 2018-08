Juve, verso la Lazio: dubbio modulo e Dybala per Allegri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Molti dubbi, sia di modulo sia di formazione. L'unica grande certezza si chiama Ronaldo: alla sua prima in maglia bianconera allo Stadium, il portoghese partirà infatti dal primo minuto stasera alle 18 contro la Lazio. Le incognite principali sono riconducibili alle scelte tattiche di Massimilano Allegri: da una parte il 4-2-3-1 con Dybala al centro della trequarti - prossimo alla sua 100esima presenza in serie A in maglia Juve - dall'altra il 4-3-3 con il ritorno a centrocampo di Matuidi sulla sinistra, in compagnia di Pjanic e Khedira. Entrambe le formazioni sono state provate ieri in allenamento, con la variabile aggiunta legata anche alla presenza di Barzagli come esterno di difesa al posto di Cancelo, nel pacchetto arretrato composto da Bonucci e Chiellini, al centro, e Alex Sandro sulla corsia mancina, tutti davanti a Szczesny. Prende quota l'idea di una mediana "dispari", con la Joya pronto a farne le spese e costretto a partire dalla panchina: in tal caso spazio a Mandzukic e Douglas Costa alle spalle di CR7: il nuovo centro di gravità permanente della Juventus.