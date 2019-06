Juve verso la scelta italiana, giorni decisivi per chiudere Sarri

Fonte: inviato a Torino

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta” disse Giampiero Boniperti, uno che del dna della Juve ne ha fatto una ragione di vita. Una frase sempre attualissima all’ombra della Mole sponda bianconera, specie quando ci si avvicina al momento delle scelte. E non c’è dubbio che questa sarà la settimana delle scelte.

E’ la sette giorni che dovrebbe portare a Maurizio Sarri, a meno di clamorose sorprese che faranno riemergere quel sogno Guardiola che la maggior parte dei tifosi davvero non ne vuole di abbandonare fino a quando il nome del nuovo allenatore bianconero sarà ufficiale. Aggrappati – e questa sì che potrebbe essere l’unica variabile capace di far saltare tutto – alla volontà del tecnico di lasciare il Manchester City di fronte all’esclusione dalle coppe europee.

Ci ha provato fino all’ultimo, la Juve. Ma evidentemente, per quello che potrebbe essere un matrimonio annunciato, non c’è stato modo di forzare i tempi rispetto a quelli relativi al post contratto. Le parole dello stesso allenatore catalano, che ieri ha parlato della sfida che si rinnoverà con Klopp la prossima stagione in Premier, lascia intendere come per adesso i margini per una sorpresa in extremis siano davvero molto bassi.

Sarri, invece, ha già ottenuto il via libera da parte del Chelsea e sarebbe pronto per la nuova avventura bianconera. Per l’ex allenatore del Napoli, dal punto di vista della Juve, potrebbe aver fatto la differenza la vittoria in Europa League per la stessa motivazione per cui pare essersi raffreddata la pista Pochettino dopo la sconfitta in finale di Champions.

Le prossime ore saranno decisive per le schiarite ormai necessarie sulla futura guida tecnica bianconera, così da spostare poi l’attenzione sul mercato dei giocatori. Che la decisione sia stata presa in casa Juve lo si riconduce anche alla posizione di Inzaghi, bloccato da Paratici la sera precedente all’esonero di Allegri e solo in queste ore pronto a ridiscutere del suo rinnovo con la Lazio.

Le vittorie fanno la differenza, si diceva. E per questo Alfredo Aglietti, nell’ultimo mese autore della bella scalata fino in Serie A alla guida dell’Hellas Verona, adesso balza nuovamente in cima alle preferenze dei bianconeri per la prossima panchina dell’Under 23.