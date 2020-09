Juve, via al Morata bis: ieri sera lo sbarco a Torino, oggi visite e firma. È lui il nuovo 9

Prima Arkadiusz Milik, sedotto e abbandonato con l’esonero di Maurizio Sarri, poi Luis Suarez, bloccato dallo status di extracomunitario, passando per Edin Dzeko, che sembrava a meno di un passo dai colori bianconeri, fino ad Álvaro Morata che, alla fine, ha chiuso il cerchio e s’è preso la maglia della Juventus.

GIORNATA FRENETICA - Un passo, questa pareva la distanza fra Edin Dzeko e Torino. Passo che da giovedì scorso fino alla giornata di oggi si è, in maniera inattesa, allungato. Talmente tanto da diventare incolmabile a causa dello stallo sull’asse Milik-Napoli che avrebbe dovuto dare il via al domino degli attaccanti da concludere proprio con l’approdo del capitano giallorosso tra le fila della Vecchia Signora. E da qui l’accelerata in salsa spagnola: in giornata la dirigenza juventina ha deciso di riallacciare concretamente i contatti con l’Atletico Madrid che ha ammorbidito la propria posizione su Álvaro Morata grazie proprio a quel Suarez pronto a firmare per il club del Cholo Simeone. Dentro il Pistolero, via libera per l’uscita di Morata con la Juventus. Trattativa sulla base di un prestito a 9 milioni di euro, rinnovabile anche per la stagione successiva alla stessa cifra, e diritto di riscatto fissato a 45 per la prossima estate e 35 per quella a venire.

MORATA BIS - Ieri in tarda serata lo sbarco all’aeroporto di Caselle Torinese che dà il via alla sua seconda avventura in bianconero. Questa mattina le visite mediche al J|Medical e nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2025 e il primo abbraccio con i vecchi compagni e con nuovo allenatore che, finalmente, avrà a disposizione l’attaccante tanto desiderato. Álvaro Morata torna nella sua Juventus, che ritrova e dove si è sentito a casa come mai nella sua carriera.