PSG, Mbappé chiama Kanté: "Sarebbe perfetto per noi"

Real Sociedad, Rulli esce allo scoperto: "Al Boca in futuro, ma ora resto"

Reims, Romao torna in Francia: ha firmato fino al 2020

Barcellona, Douglas ceduto in prestito al Sivasspor

Liverpool, l'attaccante Taiwo Awoniyi in prestito al Genk

Frosinone, successo contro una selezione canadese: Perica già in gol

Marsiglia, le contropartite offerte al Nizza per arrivare a Balotelli

Manchester City, Mahrez: "Non sento la pressione. Sono qui per vincere"

Balotelli e il futuro: Nizza alza le pretese, OM frena ma non si ferma

Craiova, in arrivo Donkor: intesa triennale

PSG, Krychowiak in prestito alla Lokomotiv Mosca

Barcellona, Mina non va negli USA con la squadra. Si valutano le opzioni

Mourinho su Martial: "Non si può sempre fare ciò che si vuole"

CSKA Mosca, stretta finale per Abel Hernandez

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro della difesa della Juventus che, presto, saluterà il ventitrenne Daniele Rugani. Per il centrale ex Empoli è questione di numeri e dettagli ma la sensazione è che l'affare con il Chelsea si farà. Tra chi piace tanto c'è Matthijs de Ligt dell'Ajax, valutato però 50 milioni di euro. Sempre più caldo Stefan Savic dell'Atletico Madrid ma resta viva anche l'ipotesi Diego Godin con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

