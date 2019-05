Juve, viaggio di Paratici a Londra positivo: Sarri favorito su Pochettino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da una parte Maurizio Sarri, dall'altra Mauricio Pochettino, in mezzo la Juventus e il viaggio londinese di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo bianconero, nel suo viaggio londinese, ha incontrato prima l'ex allenatore del Napoli e poi il fratello dell'argentino, unico rappresentante del tecnico del Tottenham.

Assensi ottenuti - Entrambi hanno risposto sì alla Juventus, ma le situazioni sono abbastanza complicate e soprattutto Andrea Agnelli non vuole certo aprire contenziosi con società come Chelsea e Tottenham.

Sarri favorito - Sicuramente l'italiano è attualmente in prima fila per prendere il posto di Massimiliano Allegri ma non è ancora detto che Abramovich lo liberi e punti su altro dopo la finale di Europa League contro l'Arsenal, anche se Paratici può contare sul buon rapporto che ha con Marina Granowskaia, braccio destro del numero uno dei Blues.