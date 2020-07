Juve vicina allo Scudetto, Sarri: "Non vuol dire nulla. Pensiamo all'Udinese, mancano 4 punti"

Il Sarri uomo percepisce di essere vicino al traguardo Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Udinese ha risposto così: "Io faccio sport e la parola 'vicino' significa niente. Ci mancano 4 punti e in questo momento fare punti è difficile per tutti. Dobbiamo restare con la testa sulle singole partite, tanti poi i punti si conquistano lì. Ora bisogna pensare all'Udinese e poi dopo tre giorni al match contro la Samp. Essere vicini a un obiettivo non vuol dire nulla".

