Juve, vicina la resa dei conti: Allegri risponde così alle parole di Nedved

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovranno sfogliare la margherita, guardarsi in “con lucidità”, mettere il cuore da parte e giungere al termine del gioco del “t’amo, non t’amo”. Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Con la stima reciproca che li ha sempre uniti, con sincerità, in questi cinque anni di successi vissuti insieme. “All’inizio della stagione, però, si riparte di nuovo da zero. E allora serve essere lucidi” spiega il tecnico, che svela la data del tanto atteso incontro. “Martedì no” chiarisce a Sky Sport, "mercoledì vedrò il presidente" ammette ai microfoni di Radio Radio. Rispondendo così a quel “chi vivrà, vedrà” di Nedved: “E’ stato bravo a metterla così. Sarà argomento per spunti per altri tre-quattro giorni, finché non parleremo col presidente”.

Le garanzie richieste da Allegri – stando alle pochissime indicazioni fornite – sono più di natura tecnica che economica. “Soldi no perché ho ancora un anno di contratto. Sarà importante valutare la stagione di quest'anno e quello che sarà il futuro. Dopo otto anni, cinque miei, sarà più difficile. Vincere non sarà facile, anche in campionato sarà più complicato. Bisogna avere le idee chiare ed essere lucidi ”. Svelando un retroscena di qualche anno fa, il tecnico finisce anche per far sognare i tifosi della Roma: “E’ una città affascinante, normale che fare risultati qui sarebbe straordinario – dice -. Ma ho un contratto con la Juventus e sto bene quì”.

Ci starà anche bene il tecnico, che però non è probabilmente in linea con il suo vice presidente sulla questione organico. “Abbiamo una rosa di assoluto valore per l’Italia e per l’Europa, non siamo facilmente migliorabili” la posizione di Pavel Nedved, che ripone tutto all’incontro tra tecnico e presidente. Mercoledì la resa dei conti. E sarà più chiaro se domenica sera, oltre a una grande festa Scudetto mai vista in uno stadio italiano, si consumerà anche la serata d’addio di Massimiliano Allegri dopo cinque anni di successi sulla panchina della Juventus.