Juve, vicino Magnani. Bologna e Atalanta interessate al prestito

© foto di Federico Gaetano

La Juventus è vicina all'acquisto del difensore Giangiacomo Magnani. Il calciatore del Perugia, classe 1995, è stato acquistato dal club umbro con la regia dei bianconeri, che potrebbero prenderlo e poi girarlo in prestito in Serie A. Bologna e Atalanta sono interessate al ragazzo, che appena un anno fa giocava in Serie C con la maglia del Siracusa. Lo riporta Sky Sport.