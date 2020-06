Juve, vigilia di riflessione per Sarri: oggi la rifinitura, poi la partenza verso Roma

La lunga vigilia della finale di Coppa Italia comincerà molto presto per Maurizio Sarri, che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico bianconero deciderà come affrontare il suo ex Napoli anche in base alle sensazioni che avrà nell’ultimo allenamento odierno, prima della partenza verso Roma in programma nel tardo pomeriggio a bordo di un volo privato. Al momento, Bentancur resta in vantaggio su Pjanic e Khedira candidato per una maglia da titolare, un po’ come Cuadrado che potrebbe essere la mossa a sorpresa sulla destra. Fondamentali anche i cambi: contro il Milan, venerdì scorso, non hanno fatto la differenza e in questo senso l’allenatore vuole un cambio di passo. All’Olimpico ci sarà in palio il primo trofeo del 2020, il primo della gestione sarriana in bianconero: l’allenatore non vuole assolutamente rimandare l’appuntamento con il successo.