Juve, vince sempre Ronaldo: Uefa premia la rovesciata segno del destino

Dal corrispondente a Torino

La rovesciata di Ronaldo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ronaldo vince ancora. Aprile 2018: allo Stadium, nell'area di rigore bianconera, un fenomeno si alza in cielo e a 2,38 metri di altezza mette a segno un gol in acrobazia destinato a rimanere nella storia del calcio, non solo per la sua straordinaria bellezza. Oggi, a distanza di mesi, che i gol di CR7 con la maglia della Juventus si stanno facendo attendere, quell'incredibile rovesciata contro la sua attuale squadra non smette di essere ricordata e celebrata. Questa volta ufficialmente: la sforbiciata perfetta di Cristiano vince il titolo di gol più bello della stagione con quasi 200 mila voti sui 346mila e 915 espressi dagli utenti di Uefa.com.

SEGNO DEL DESTINO - Da un'acrobazia all'altra, un anno dopo il riconoscimento passa da un bianconero all'altro, dopo la vittoria di Manduzukic e della sua rete siglata a Cardiff proprio contro il Real di Ronaldo. L'eccezionale rovesciata di CR7 porta con sé il fascino di una rete magica, in un certo senso premonitrice e segno del destino: un gol nella porta che sarebbe diventata quella della sua nuova squadra, in uno stadio che sarebbe diventato la sua nuova casa, celebrata dagli applausi - probabilmente decisivi - di quello che sarebbe diventato il suo nuovo pubblico. Una prodezza che adesso tutti i suoi nuovi tifosi si aspettano anche in maglia bianconera: soprattutto in quelle notti di Champions, sognando una coppa che a Torino manca da ventidue anni, e che il portoghese ha alzato più di tutti nella storia. Anche grazie a quella rete.