Juve, visite mediche per Pellegrini. Poi Rabiot, De Ligt e Buffon

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

Senza sosta. Piena attività in casa Juve, di buon mattino, anche di domenica. Il risveglio odierno, infatti, propone le visite al J Medical di Luca Pellegrini, neo bianconero a seguito dell’operazione che ha portato Spinazzola alla Roma. Il laterale sinistro classe 1999 si sottoporrà ai rituali controlli di idoneità sportiva in queste ore, poi formalizzerà il suo nuovo contratto quinquennale a poco meno di un milione e mezzo di euro variabile grazie a una serie di bonus.

Si tratta del primo arrivo di quest’estate che, verosimilmente, aprirà il varco ai colpi più risonanti di Rabiot e De Ligt. In entrambi i casi operazioni ben definite, con la massima serenità della dirigenza juventina di giungere lisci alle ufficialità già nelle prossime ore. Intorno a metà della nuova settimana, sicuramente dopo la cessione di Perin (Fiorentina in pole, Roma sullo sfondo), potrebbe arrivare pure l’annuncio del ritorno di Buffon: sarà l’uomo di riferimento di Maurizio Sarri e del suo staff, insieme a capitan Giorgio Chiellini, in attesa dell’ingresso a piene mansioni tecniche di Andrea Barzagli.

Restando sulla storica BBBC, le voci di una possibile cessione di Bonucci destinazione PSG non troverebbero al momento seguito per volontà del giocatore stesso, pienamente convinto di rimanere in bianconero a costo di correre il rischio di fare qualche panchina di troppo con l’arrivo di De Ligt.

Intanto ieri il club ha ufficializzato l’allenatore della Seconda Squadra Under 23: come anticipato da TMW, trattasi di Fabio Pecchia, di rientro dal Giappone per rispondere alla chiamata del direttore Filippo Fusco, che ritrova nella Juve dopo l’esperienza nell’Hellas Verona.