Juve, visite per Romero e non solo. La verità sul viaggio a Ibiza di Agnelli

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristian Romero e non solo. Questa mattina sarà un viavai di giocatori al J Medical, per sostenere le rituali visite di inizio stagione. Il neo difensore bianconero dovrebbe lavorare agli ordini di Sarri fino alla tournèe, poi sarà girato in prestito: era stato promesso al Genoa già lo scorso gennaio ai tempi dell’accordo, Atalanta e Sassuolo restano alla finestra.

Da domani l’inizio ufficiale della stagione, e del nuovo ciclo juventino. Sarri ha necessità di lavorare a lungo con il gruppo, la dirigenza intende definirgli al più presto l’organico. Anche se in tema di cessioni i tempi rischiano di diventare più lunghi.

Le prossime ore dovrebbero essere decisive per chiudere l’operazione De Ligt: dopo il Barcellona, anche il PSG ha alzato bandiera, e Paratici è rimasto l’unico interlocutore dell’Ajax. Questione di dettagli da mettere a posto, poi l’olandese lascerà il ritiro dei Lancieri per raggiungere i suoi nuovi compagni.

Con molta calma, e soprattutto dopo qualche cessione utile per rimpinguare le casse, la Juventus potrebbe tentare anche l’assalto a un attaccante. Lukaku non è mai stato un prospetto gradito a Paratici, anche se in coppia con Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’idea niente male: sembra tuttavia un’azione di disturbo sull’Inter.

L’interesse per Icardi, invece, resta vivo ma da rinviare a fine mercato, così da non far lievitare eventualmente le cifre dell’operazione di fronte alla posizione netta del club nerazzurro di cederlo. Bisognerà poi valutare la situazione sulle corsie esterne, Luca Pellegrini dovrebbe tornare in prestito al Cagliari, Cuadrado non è sicuro della sua permanenza in bianconero al pari di Cancelo: gli arrivi sulle fasce dipenderanno molto da queste eventuali cessioni.

Infine, non ci sarebbe alcuna attività legata alla Juventus nel viaggio a Ibiza del presidente Andrea Agnelli, immortalato da alcuni tifosi che ieri hanno dato il via a un tamtam sui social. La spedizione spagnola di Paratici di qualche giorno fa, invece, sarebbe riconducibile anche alla questione Higuain: la Juve lavora per cedere il giocatore ancora prima che questi rientri alla Continassa per riprendere l’attività.