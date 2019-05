Juve, viva l'idea James Rodriguez. Ma tutto è legato a Dybala

© foto di Imago/Image Sport

In vista della prossima stagione la Juventus potrebbe cambiare qualcosa nel proprio reparto offensivo. E il nome di James Rodriguez continua ad essere di grande attualità, secondo la Gazzetta dello Sport. Il colombiano, dopo il prestito biennale al Bayern Monaco dal Real Madrid, dovrebbe tornare ai Blancos ma come detto la Juve ci pensa anche grazie alla regia di Jorge Mendes, agente anche di Cristiano Ronaldo e Cancelo. L'opzione legata al colombiano però, per la rosea, è strettamente connessa all'eventuale cessione di Paulo Dybala. Valutazione che parte da 100 milioni, sulla Joya è da registrare proprio l'interesse dei bavaresi.